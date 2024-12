Photovoltaik – quo vadis?

„Die einzige Chance dafür ist der Ausbau erneuerbarer Energie. Dafür benötigen wir einen klaren und stabilen Kurs. Dieser Kurs muss über Legislaturperioden hinweg halten und darf nicht davon abhängig sein, welche Partei gerade in der Regierung ist, oder auf der Oppositionsbank sitzt.“ Immerhin schafft die PV-Branche mit dem Jahressoll von zwei Gigawatt mindestens 3,3 Milliarden Euro Umsatz, 1,6 Milliarden Euro an heimischer Wertschöpfung und rund 10.000 Arbeitsplätze. Heuer wird die Branche das Ausbauziel übrigens nicht erreichen. Der Branchenverband fordert mit Vehemenz den Beschluss wichtiger Gesetze wie EiWG – Elektrizitätswirtschafts-Gesetz und EABG - Erneuerbaren Ausbau-Gesetz, die ausverhandelt in der Schublade liegen. Der derzeitige Mix aus Versäumnissen von Seiten der Politik, dem Stop and Go bei den Fördermaßnahmen und dem mangelnden Netzausbau bleibt nicht ohne Folgen. Selbst der bisherige Erneuerbaren-Vorreiter Photovoltaik verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen 38-Prozent-Einbruch beim Zubau.

Zukunftsagenda der PV-Branche

Als Gegenmodell zu Krankjammern und Kaputtsparen hat der Branchenverband Photovoltaic Austria eine Fünf-Punkte-Zukunftsagenda erarbeitet:

Klares Bekenntnis zu einem neuen Energiesystem für mehr Planungssicherheit und einen modernen Rechtsrahmen: Verbindlicher Ausbauplan für Erneuerbare von zwei Gigawattpeak (GWp) pro Jahr

Langfristige Senkung der Mehrwertsteuer für PV-Systeme (unter 35 kWp) und Stromspeicher

Planbarkeit bei Gesetzen und Förderungen von zumindest zwei Jahren im Voraus Optimierte Netze und Netzausbau, um den Wirtschaftsstandort sicher mit leistbarem Strom zu versorgen: Der Beschluss eines modernen Elektrizitätswirtschafts-Gesetzes (ElWG)

Der flexible Netzzugang mit dynamischer Einspeisung

Die technologie-spezifische Ausweisung von freien Einspeisekapazitäten

Bereitstellung eines Infrastrukturfonds für den Netzausbau und solidarische Kostenteilung durch eine bundesweite Umlage Raum für Sonnenstrom durch aktive Energieraumplanung Energieraumplanung durch die Bundesländer mit Festlegung von Beschleunigungsgebieten für PV-Projekte

Transparente Flächenausweisung mit jährlicher Evaluierung der Flächennutzung

Ökologisierung des Finanzausgleichs Start einer Flexibilitätsrevolution Gezielte Anreize für den Ausbau von Stromspeichern durch Förderungen für Private und Unternehmen

Beseitigung der Doppelbelastung von Stromspeichern

Mehr Angebot an dynamischen Stromtarifen und Schaffung flexibler Netztarife

Rechtliche Klarheit für die Nutzung von Smart Meter-Daten durch Netzbetreiber

Einrichtung einer österreichischen Flexibilitätsplattform und Aggregatorlösungen Weg mit dem Genehmigungs-Wirrwarr Vereinheitlichung von Gesetzen und beschleunigte Verfahren

Umsetzung der PV-Verpflichtungen gemäß EU-Gebäuderichtlinie

PV-Verpflichtung für neuerrichtete Parkplätze ab zehn Stellplätzen

PV-Tauglichkeits-Check für öffent­liche Gebäude.

www.pvaustria.at