Salzburger Sand- und Kieswerke übernehmen Mittendorfer

Keine Änderungen soll es im operativen Ablauf und im Außenauftritt der beiden Unternehmen geben. Ziel ist es, durch die Bündelung von Ressourcen und Kompetenzen beider Familienunternehmen ihre Position im Betonmarkt weiter auszubauen. Gleichzeitig will man die Betonproduktion nachhaltiger gestalten. Wachsen will man im Bereich Außendienst und Baustellenbetreuung.

Die Salzburger Sand- und Kieswerke GmbH wurden 1971 durch den Zusammenschluss der Betriebe Berger, Eder, Ragginger und Webersberger gegründet. Das familiengeführte Unternehmen ist auf die Gewinnung sowie Verarbeitung von Rohstoffen spezialisiert und beschäftigt mit den Firmentöchtern an 20 Standorten rund 600 Mitarbeiter. Jährlich werden über zehn Millionen Kubikmeter Beton produziert. Die Mittendorfer Gruppe in Ebensee wurde 1948 gegründet. Das Familienunternehmen ist an sieben Standorten vertreten.