Einwand 1: Unsichere wirtschaftliche Lage und Inflation

Die Inflationsrate in Österreich sank im August 2024 auf 2,4 Prozent, den niedrigsten Stand seit April 2021. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich durch sinkende Preise für Treibstoffe und Heizöl begünstigt. Gleichzeitig liegen die Preise für Dienstleistungen weiterhin über dem Durchschnitt. Dies deutet auf eine Entspannung der Inflation hin, die jedoch noch leicht über dem Ziel der Europäischen Zentralbank von 2 Prozent liegt​. (Quelle: statista.com)

Weisen Sie darauf hin, dass eine Solaranlage Hausbesitzern nicht nur Unabhängigkeit von schwankenden Energiepreisen bietet, sondern auch langfristig Zugang zu günstigem, grünem Strom vom eigenen Dach ermöglicht.

In Ihrem Angebot sollten Sie die langfristigen Einsparungen durch die Nutzung eigener Solarenergie in Relation zu den künftig zu erwartenden Stromrechnungen setzen. Berücksichtigen Sie dabei auch die erwarteten Preissteigerungen von ca. 0,6 Prozent pro Haushalt pro Jahr für Energie in Österreich (Quelle: Österreichische Nationalbank). Berücksichtigen Sie auch die Amortisationszeit (Zeit bis zur vollständigen Deckung der Investitionskosten) der Solaranlage und ziehen Sie die Option eines Energiespeichers als Zusatz in Betracht.