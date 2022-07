Teamzuwachs in der Geschäftsführung

Ing. Mag. Thomas Szalay komplettiert mit seinen umfassenden Kenntnissen und Qualifikationen das Team von Grünstattgrau. Als Absolvent der WU-Wien und der HTL Mödling ist er sowohl in der Wirtschaft als auch in der Technik verankert. Während des Studiums der Betriebswirtschaft spezialisierte er sich auf Klein- und Mittelbetriebe sowie Investmentbanking.

Schon in jungen Jahren entdeckte Thomas Szalay auch sein Interesse an der Technik, das ihn bis heute begleitet. Dieses vertieft sich unter anderem im Bereich CNC-gesteuerter Maschinen wie 3D Drucker, Laser-Cutter oder CNC-Fräsen, mit denen er seinem Hobby, dem Erstellen von Prototypen, nachgehen kann.

Spätestens seit der Sanierung seines eigenen Hauses befasst sich der zweifache Familienvater intensiv mit den Themen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Bodenversiegelung und der Prävention des Klimawandels.