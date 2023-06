Tiny Houses: Kleiner Raum, große Qualität

Blick in die Zukunft

"Die Szene ist am Erwachsen-Werden und es wird sich bald herauskristallisieren, welche Formen von Tiny Houses sich nachhaltig etablieren", blickt Theresa Mai von Wohnwagon in die Zukunft. So bieten flexible Häuser die Möglichkeit, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, der sonst nicht genutzt werden könnte. Ein Beispiel sind Baugrundstücke, die zur Wertanlage angeschafft wurden und nicht genutzt werden – in Niederösterreich sind das zum Beispiel 30 Prozent des Baulandes. Diese für die Wohnraumentwicklung nicht genützten Flächen müssen nicht verkauft werden, sondern können an Inhaber flexibler Häuser auf Zeit verpachtet werden – eine Win-Win-Situation für beide Seiten – und auch für die Umwelt. Auch der soziale Aspekt ist spannend. So lassen sich auf einem Grundstück kleine Nachbarschaften kreieren: Man wohnt miteinander, behält sich aber seinen Rückzugsort. Also ein Zuhause, das für den jeweiligen Lebensabschnitt perfekt passt. Und noch ein interessanter Punkt, in eine andere Richtung gedacht: Neue Wege in der Wohnraumgestaltung erhöhen auch die Attraktivität für neue Mitarbeiter*innen. "Wir merken, dass wir mit unseren neuen Projekten junge Leute sehr gut ansprechen, sich im handwerklichen Umfeld beruflich zu engagieren", berichtet Stefan Schrenk.