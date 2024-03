Hintergrund

Die Entscheidung des Vaillant Konzerns verfolgt die strategische Zielsetzung, den Fokus konsequent auf die etablierte Marke Vaillant zu legen, so das Unternehmen. „Mit dieser Maßnahme tragen wir dazu bei, wertvolle Ressourcen noch effizienter einzusetzen und die Marktführerschaft von Vaillant weiter abzusichern und auszubauen“, sagt dazu Markus Scheffer, Geschäftsführer der Vaillant Group Austria GmbH.

Das Unternehmen stellt in einer Aussendung klar, dass Ersatzteile und "gewisse Zubehöre" für Saunier Duval-Produkte langfristig weiterhin im Markt verfügbar sein werden. Man will eng mit Partnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass deren Bedürfnisse während des Übergangsprozesses bestmöglich erfüllt werden.