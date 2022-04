Zehn neue Bauwerksabdichter*innen

"Die Qualifzierung ist im besonders verantwortungsvollen Tätigkeitsbereich der Bauwerksabdichtung das Um und Auf und gerade nach zwei Jahren Pandemie war dieses Kursangebot umso wichtiger", ist Kursleiter und Berufsgruppensprecher Ing. Gerhard Michalek überzeugt. Der neue Kurs mit dem Ausbildungsprofil Bauwerksabdichter*in wurde erstmals in der Bauakademie Tirol abgehalten. In Verbindung mit einer mindestens dreijährigen fachlichen Tätigkeit und der erfolgreich abgelegten Unternehmerprüfung können die zehn erfolgreichen Teilnehmer nun den Schritt in die Selbständigkeit wagen.

Zu den hochkarätigen Vortragenden des Kurses zählten unter anderen die Sachverständigen Peter Amann und Wolfgang Hubner, Thomas Holzknecht von der AUVA, Florian Thaler Brandschutz, Stefan Elmer sowie Bauhilfsgewerbe-Landesinnungsmeister Hans-Peter Springinsfeld. Er ist selbst Bauwerksabdichter und Sachverständiger und resümiert: "Das hohe Teilnehmerinteresse nicht nur aus Tirol bestätigt unsere Bemühungen und es freut uns ganz besonders, zehn neue Profis am Werk in unserer Mitte begrüßen zu dürfen." Materiell unterstützt wurde der Kurs dankenswerterweise von den Herstellern Sika, Triflex, und Luxtop.

"Die nächste Chance für den Kursbesuch ergibt sich kommendes Frühjahr. Denn bei entsprechendem Teilnehmerinteresse soll der Kurs ab sofort einmal jährlich in der Bauakademie Tirol durchgeführt werden", verspricht Geschäftsführer Matthias Marth.

(bt)

Nähere Informationen: www.profis-am-werk.at