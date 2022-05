Mit dem flexiblen Handlingsystem Robo2Go Milling, das Werkstücke bis zu 35 Kilogramm in den Dimensionen 20 bis 200 mm bewegen kann, ist eine 5-Achs-Bearbeitung und mit dem Schwenkrundtisch die 5-Achs-Simultanbearbeitung möglich. Mit dem Maschinenkonfigurator kann man die DMU 50 an das eigene Bauteilespektrum anpassen. Werkstücke aus Stahl und Aluminium können bis zu einem Durchmesser von 630 mm sowie einem maximalen Gewicht von 300 Kilogramm bearbeitet werden. Für die Fertigung von Einzelteilen, Kleinserien bis 50 Stück oder Mittelserien bis 1.000 Bauteile kann man 30, 60 oder 120 Werkzeuge "magazinieren". Ausreichend Power für anspruchsvolle Materialien bringen die Spindeln mit bis zu 20.000 U/min und 200 Nm. Die DMU 50 3rd Generation erreicht eine hohe Präzision von unter 6 mm und kann optional um eine Werkzeugvermessung erweitert werden. Trotz dieser hochwertigen Ausstattung ermöglicht DMG Mori mit der DMU 50 einen preiswerten Einstieg in die Welt der 5-Seiten- und 5-Achs-Simultanbearbeitung. [gpw]

DMG Mori auf der INTERTOOL 2022: Stand 20-1221