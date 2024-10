Batteriebetriebener Kettenzug bewegt Lasten bis eine Tonne

Der tragbare Yale BatteryStar benötigt keinen Stromanschluss. Er ermöglicht variable Geschwindigkeiten, um schwere Lasten bis zu einer Tonne an beliebigen Stellen ohne Strom schnell, flexibel und präzise zu bewegen und zu positionieren.

Der BatteryStar kommt im Materialfluss, der Logistik, auf Baustellen und der Montage oder Instandhaltung zum Einsatz. Er kann entweder mit einem an der Lastaufnahme befestigtem Anschlagmittel (Gehänge, Schlaufe oder Öse) verwendet werden oder die Last mit sich selbst hochziehen. Der Kettenzug liefert eine Hubkraft für Lasten bis zu einer Tonne und einem Hubweg von sechs Meternm, beispielsweise für Arbeiten im Außenbereich ohne vorhandenen Stromanschluss.

Der BatteryStar ist kompakt und leicht. Sein Gewicht beträgt einschließlich der verzinkten sechs Meter langen Kette weniger als 20 Kilogramm, so dass er einfach und flexibel zum jeweiligen Einsatzort transportiert und dort sofort in Betrieb genommen werden kann. Die Hubgeschwindigkeit von 2,4 Meter pro Minute erhöht die Effizienz der Bedienung im Vergleich zum manuellen Hebezeug um das Vierfache. Auch das horizontale Ziehen von Lasten ist möglich, wenn der Kettenzug an einem Ankerpunkt befestigt wird.

Der BatteryStar ist sicher und arbeitet vollständig kabellos. Seine EMV-zertifizierte Fernbedienung mit einer Reichweite von bis zu 20 Meter erlaubt der Bedienperson immer einen sicheren Abstand von der Last einzuhalten, ohne Einschränkungen durch ein Steuerkabel. Sie verfügt über eine intelligente Anzeige des Akkustands des Geräts, weist auf Überlast oder Überhitzung hin und signalisiert, wenn eine Inspektion des Hebezeugs fällig ist. Zusätzlich sorgt eine mechanische Bremse ebenfalls für einen sicheren Betrieb. Inspektionsfenster an der Ober- und Unterseite des Hebezeugs ermöglichen der Bedienperson die einfache Überprüfung des Verschleißes der Bremsen und erleichtern damit die Wartung.

Der Kettenzug arbeitet mit einem witterungsgeschützten Lithium-Akku wurde, der für den mobilen Einsatz in rauen industriellen Umgebungen konzipiert wurde. Selbst unter Volllast unterstützt seine Kapazität von 12 Ampere-Stunden (Ah) einen Betrieb für Verfahrwege bis 55 Meter bei geringeren Lasten entsprechend mehr. (gw)