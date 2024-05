Hausmesse Biesse lädt zur "Inside"

Veranstaltung Von: Redaktion Tischler Journal

Tür und Tor des Campus Ulm stehen am 20. und 21. Juni 2024 offen, wenn Biesse am deutschen Hauptsitz in Nersingen zur Inside einlädt. Die Besucher*innen erwartet ein umfangreiches Programm rund um die Bereiche Holz, Glas, Stein und Kunststoff mit einer breiten Palette innovativer Technologien.