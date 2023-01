Die beiden deutschen Maschinenbauer Weiler und Kunzmann greifen den Trend zur "Gamification" auf. Ihr digitaler Ansatz des spielenden Lernens vermittle interaktive Fachinhalte im Rahmen einer modernen Ausbildung an Dreh- und Fräsmaschinen, die sich an den Kommunikations- und Lerngewohnheiten der "Generation Z "orientiere, heißt es in einer Firmenmitteilung.

Die Themen werden abwechselnd mit animierten Tutorials, 3D-Visualisierungen, Videos sowie Übungen und Aufgaben präsentiert. Sie sind aufeinander abgestimmt und können von Lernenden und Lehrenden überall genutzt werden: Nämlich am großen Bildschirm einer speziell für Education4.0 konfigurierten realen Drehmaschine von Weiler oder Fräsmaschine von Kunzmann. Zum anderen lassen sie sich über PC, Tablet und Smartphone am virtuellen Maschinenzwilling erarbeiten.