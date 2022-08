Metallverarbeitende Betriebe kennen das Problem: Späne, die bei Dreh-, Fräs- und Schleifarbeiten anfallen, müssen zunächst gesammelt werden, bis sie aufbereitet oder an Recyclingunternehmen abgegeben werden können. Aufgrund des großen Volumens der Gewölle benötigt diese Zwischenlagerung sehr viel Platz, was insbesondere für kleinere Betriebe eine Herausforderung darstellt. Da Metallspäne zur Weiterverarbeitung allerdings ohnehin zerkleinert werden müssen, lohnt es sich für Metallbearbeiter in vielerlei Hinsicht, das Spänebrechen inhouse durchzuführen. So lassen sich die Metallreste kosten- und platzeffizienter lagern sowie einfacher transportieren.

Die Erdwich Zerkleinerungs-Systeme GmbH bietet hierfür Lösungen, die mit robusten Messern und einem zuverlässigen Einzugsverhalten auf die Bedürfnisse von metallverarbeitenden Unternehmen zugeschnitten sind. Für Aufgabemengen bis zu 1.000 l hat der Recyclingspezialist nun seinen bewährten Einwellen-Zerkleinerer vom Typ M600/1-600 modifiziert und mit einer 3-Schnecken-Zuführung ausgestattet. Diese entzerrt auch größere Späneknäuel und sorgt für eine gleichmäßige sowie störungsfreie Dosierung.