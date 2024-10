Geschichten vom Fräd

Birgit Kumpusch ist Geschäftsführerin der Tischlerei Kumpusch, Tischlermeisterin und Restauratorin. 2008 stieg sie in den 1978 gegründeten Familienbetrieb in Gleinstätten ein. Der Spezialisierung ihres Vaters auf den Möbelbau ist sie treu geblieben, als zusätzliche Elemente band sie die Restaurierung und den künstlerischen Anspruch ein. 2019 wurden die Weichen nochmals neu gestellt, denn Kumpusch holte Maschinenbauer Niko Bretterklieber mit ins sechsköpfige Team. Kurz darauf folgte ein Kuka-Industrieroboter – liebevoll Fräd genannt – den Bretterklieber aufgrund seiner Ausbildung und Tätigkeit an der TU Graz sowie seiner Erfahrungen in der Automobilindustrie entsprechend den Bedürfnisses des Betriebs adaptierte.