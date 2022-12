Auch die beiden Modelle der kleinsten Baureihe Artea stattet Holz-Her serienmäßig mit der Glu-Jet-Nullfugenoptik aus, die auch in den großen Maschinen arbeitet. Das Glu- Jet-System ist in drei Minuten aufgeheizt und einsatzbereit. Neben der serienmäßigen Nullfuge beherrscht die Artea auch die Anwendung mit EVA und wasserfesten PURKlebern im schnellen Wechsel. Auf einem hochauflösenden 15,6-Zoll-Farb-Touch- Monitor lassen sich die Einstellungen an großen interaktiven Grafiken vornehmen. Beispielsweise können an der 3D-Werkstückgrafik direkt Bearbeitungen ausgewählt werden. EVA oder PUR wählt der Anwender auf Knopfdruck und die richtige Verarbeitungstemperatur ist damit automatisch voreingestellt. In der Kleberbibliothek lassen sich bis zu vier Kleberprofile verwalten und jederzeit mit der richtigen Verarbeitungstemperatur abrufen. Für die Produktion von wasserfesten Möbeln z. B. für Küche oder Bad, kommen die PUR-Kleberprofile zur Anwendung. Auf kompaktem Raum bietet die Artea viel Ausstattung mit Aggregaten zum Fügen, Verleimteil, Eckkopieren sowie einem kompletten Finishbereich mit Radiusziehklinge, Flächenziehklinge, Schwabbeln und Sprühen. Sinnvolles Feature am Rande: Mit dem optionalen Energiemanagement Eco Mode spart man bei den Kantenanleimmaschinen Geld. Der Eco Mode ist eine automatische Standby-Schaltung, die alle Motoren außer Betrieb setzt, wenn kein Werkstück in die Maschine eingegeben wird. Dauert die „Pause“ länger, schaltet das System ab und verbraucht keine Energie mehr. Auf Knopfdruck fährt die Maschine wieder hoch.