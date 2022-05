Weg mit den Spänen

Damit keine ärgerlichen Späneanhäufungen auftreten, bestehen die Innenwände des Arbeitsraums der a800Z aus rostfreiem Stahl, was das Anhaften von Spänen verringert. Außerdem können aufgrund der nahezu senkrechten Wände die Späne durch ihr Eigengewicht frei fallen. Am Boden des Arbeitsraums sorgen drei Kanäle für eine effiziente Späneabfuhr. Der Kühlmittelverbrauch ist bei der a800Z sehr sparsam, was automatisch die zu entsorgende Kühlmittelmenge reduziert. Damit das horizontale Bearbeitungszentrum auch bei sehr anspruchsvollen Zerspanungsaufgaben nicht überhitzt oder seine Schnittpräzision verliert, setzt Makino auf ein Temperaturmanagement, das Spindel, Tisch und Kugelumlaufspindel zuverlässig kühlt.