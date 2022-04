Der Weg ist mühsam

Dass sich die Security-Anstrengungen im VDW als "langer steiniger Weg" gestalten, wie es heißt, liegt weniger am mangelnden Interesse als an der Komplexität des Themas. Für Security-Themen muss Aufklärungsarbeit geleistet werden. Das gilt gegenüber Kundinnen und Kunden ebenso wie für Maschinen herstellende Firmen oder IT-Fachleute, nach deren Verständnis die Probleme doch einfach lösbar sein müssten. "Da muss man schon mal erklären, dass auf einer Werkzeugmaschine nicht einfach standardmäßig ein Virenscanner laufen kann, weil der temporär so viel Rechenleistung benötigt, dass er das Verhalten der Maschine beeinflussen könnte", sagt Kahmen.

Auch Hackelöer stellt fest, dass ein wichtiger Teil wissenschaftlicher Arbeit an der Schnittstelle zwischen IT und Industrie darin besteht, "Übersetzungsarbeit" zu leisten. Wer IT-Security in die Werkzeugmaschinenindustrie bringen will, müsse dafür sorgen, dass sich Maschinenhersteller in ihrer Fachsprache wiederfinden.