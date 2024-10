Technologisch vorne

In den letzten Jahren wurde die Werkstätte vergrößert, eine neue Lackierkabine, ein Trockenraum und ein Schleifplatz kamen dazu, ebenfalls wurde eine neue Furnier- und Formatkreissäge angeschafft. Und weiter ging es mit den Investitionen: ein automatisiertes Plattenlager mit Beschickung sowie CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren ergänzt die Ausstattung. Im Vorjahr „startete“ die Tischlerfamilie die neuerliche Vergrößerung auf 2.200 Quadratmeter Produktionsfläche, die demnächst fertig sein wird. „Wir investieren laufend in unseren Betrieb. Damit bauen wir unsere Marktposition weiter aus, sichern die hochqualifizierten Arbeitsplätze und bleiben technologisch immer vorne mit dabei“, sagt Gerold Stückler.

Die jeweils neu angeschafften Maschinen von Biesse, bezogen über Handl Maschinen mit Sitz in Wels, waren in Österreich immer die ersten ihrer Bauart. „Damit gewährleisten wir stets das erforderliche hohe Maß an Präzision und Qualität.“

Gefertigt werden einzelne Möbelstücke und komplette Raumlösungen für private und gewerbliche Kunden. „Auch für ein kreatives Facelift bestehender Objekte sind wir der richtige Ansprechpartner.“ Eine Spezialität ist der hochwertige Innenausbau für Yachten. Speziell in diesem Bereich pflegt man seit langem eine Kooperation mit der rund 200 Kilometer entfernten Tischlerei Schabus in Dellach, im Bezirk Hermagor. Die gemeinsamen Projekte werden auf jeweils technologisch exakt gleichen Maschinen bearbeitet, um bei den Aufträgen komplett kompatibel zu sein.