Nicht für alle geeignet

In Zeiten, da Unternehmen aus der Blechfertigung kein geeignetes Personal finden, das ihre Maschinen programmiert und bedient, können diese bei Pay-Per-Part ihre Maschinen rund um die Uhr durchlaufen lassen, ohne neue Mitarbeiter einzustellen, versichert der deutsche Maschinenbauer. Das vorgestellte Modell ist allerdings auf sehr spezielle Bedingungen zugeschnitten, unter welchen es seine Vorteile ausspielen könne. Denn zur automatisierten und wirtschaftlichen Pay-Par-Part-Fertigung dürfe eine zuvor vereinbarte Mindestauslastung nicht unterschritten werden. "Das TruLaser Center 7030 hat den höchsten Grad an Automatisierung, daher ist sie nicht gerade billig", erklärt Stephan Mayer, "wir nehmen dem Kunden die hohe Investition ab, dafür muss dieser die Auslastung liefern." Denn für eine hohe Wirtschaftlichkeit sollten gerade solche Anlagen möglichst durchgängig produzieren, auch wenn die Bedienperson nicht ständig in der Nähe sei.

Und schließlich komme es auch darauf an, was produziert werde: "Das Teilespektrum muss passen – die Werkstücke müssen automatisierungsgeeignet und möglichst störungsfrei produzierbar sein", so Mayer [gr]