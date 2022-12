Übrigens, wer seinen Betrieb in Sachen Vakuumhebetechnikoptimal aufstellen will, der darf auch mal einen Blick über den Tellerrand wagen und sich mit Hebeprodukten aus anderen Handwerkssparten beschäftigen: Wenngleich etwa die UniWood-Reihe von Barbaric dem Namen nach vornehmlich für das holzverarbeitende Gewerbe entwickelt wurde, lassen sich hiermit auch Bleche und andere Plattenwerkstoffe bewegen und können daher auch in Metallwerkstätten zur Anwendung kommen. Wichtige Faustregel: Vakuum lässt sich grundsätzlich bei allen nichtdurchsaugenden Materialen anwenden – deutlich komplexer gestaltet sich dies bei porösen Materialien wie etwa MDF-Platten. Was es hierbei zu beachten gilt, können Sie in der Novemberausgabe des Tischler Journals ab S.48 lesen.