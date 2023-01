Einsatzgebiete vom Leichtbau bis hin zur Medizintechnik

MLC eigne sich laut Hersteller für Anwendungen in den verschiedensten Branchen. Etwa für Bauteile im Reinraum und Vakuum, aber auch für korrosive oder verschmutzte Umgebungen, in denen schlechte Schmierbedingungen herrschen. Dabei zeige sich das Material laut Dr. Schubert auch unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Wegen der flexiblen Formgebung sei auch der Einsatz jenseits reiner Lager- und Antriebskomponenten denkbar. Etwa in Elektronik, Mechatronik, Leichtbau, Medizintechnik oder auch in kunststoffverarbeitenden Betrieben.

"Wir sind kontinuierlich dabei, das Material mit Partnern weiterzuentwickeln, um neue Einsatzgebiete wie die Verarbeitung im 3D-Druck zu ermöglichen", so Schubert. [gr]