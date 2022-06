Die vielfach nutzbare Kommode überzeugt jedoch nicht nur aufgrund ihrer Flexibilität, sondern ebenso durch ihre materielle und haptische Fertigungsqualität: Der Korpus des Werkstücks setzt sich aus einer Oberfläche in hellgrauem Pigmentlack zusammen, die sich wie ein Rahmen um das Möbel schließt. Die Glätte des grauen Lackes wird wiederum mit den Ablageflächen und Laden aus amerikanischem Nussholz kontrastiert. In den grifflosen und in Fingerverzinkung gefertigten Schubladen können kleinere Gegenstände wie etwa Ladekabel oder Schreibutensilien aufbewahrt werden. Die Ablageflächen rechter und linker Hand bieten ausreichend Platz für Laptops, Tablets oder Bücher. Auf diese Weise ist nicht nur ein äußerst praktisches, sondern gleichsam schönes Möbel entstanden, das sich jeder Alltagssituation anpasst, durch sein ansprechendes Design mit dem Nutzer kommuniziert und ihm gleichzeitig Platz für Kommunikation bietet.