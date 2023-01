Die Ausführung des Meisterstücks, entstanden im Rahmen der Meisterschule an der HTBLA in Hallstatt, erfolgte aus Eiche in Stollenbauweise. Die Stollen sind aus Massivholz und alle anderen Bauteile werden mit einem Asteichen-Furnier veredelt. Die beiden zu versperrenden Winkeltüren und die Innenfüllungen werden mit einem rauen eingefärbten Nubukleder (Echtleder) verkleidet. Der eigentliche Blickfang des von außen schlicht wirkenden Meisterstücks ist im Inneren die 3D-gefräste Rückwand. In die Rückwand sind vier Gewehrhalter integriert, die man in der Höhe verstellen kann, um so jede Gewehrart darin aufbewahren zu können. Im auskragenden Boden darunter sind Taschen für die Gewehrschäfte eingefräst. Über dem Fußgestell befindet sich noch ein kleiner schwebend wirkender Innenkorpus mit zwei Schubladen und einer Tür auf Gehrung einschlagend, um diverse Jagdutensilien darin aufbewahren zu können. Die Oberfläche des Meisterstückes wird geschliffen, gebürstet und klar lackiert. (kk)