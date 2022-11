In Sachen Meisterstück entschied sich Julia Zeiner – "nach langem Hin und Her" bei der Ideenfindung und in der Entwurfsphase – dafür, eines ihrer Hobbys, das Bauen mit Lego, in den Fokus zu stellen. So ging sie, angelehnt an das Motto des Malers Henri Matisse "Man darf nicht verlernen, die Welt mit den Augen eines Kindes zu sehen" an die Entwicklung ihres Lego-Präsentationsmöbels heran. Ein wichtiger Aspekt dabei war, dass die fertigen und präsentierten Modelle jederzeit zugänglich und greifbar sind, um die Funktionen des Spielzeuges auszuprobieren.