Mit seinem Sideboard "Phiano", das zugleich auch ein vollfunktionales elektrisches Piano ist, hat Philipp Pilz, Absolvent der Meisterklasse 2022 am Wifi Salzburg, ein ganz besonderes Stück geschaffen: "Der Versuch, eine ansprechende Kombination zwischen den heutzutage möglichen Materialien zu finden, wird eine immer komplexere Aufgabe. Ich wollte dem Design mit ein paar kleinen aber feinen Akzenten eine minimalistische Richtung geben, die dem Möbel eine klare, moderne Linie verleiht. Durch die eingebaute Klaviertastatur mit Elektronik und zusätzlichen Lautsprechern war ich natürlich stark an bestimmte Maße gebunden", beschreibt der frischgebackene Tischlermeister den Entwurf und die große Herausforderung, das richtige Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Design zu finden. So musste im konkreten Fall das Design der Funktionalität den Vortritt lassen, auch wenn man dadurch bestimmte Freiheiten verloren gingen.