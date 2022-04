Auf diese Weise finden in der Kommode nicht nur Uhren und andere Accessoires ihren Platz – zusätzlich können in den seitlich angebrachten Schubladen auch Ringe und Ketten aufbewahrt werden. Auf diese Weise ist ein schönes und überaus praktisches Möbel in formvollendetem Design entstanden, dessen Fertigungsqualität seinesgleichen sucht. Nicht zuletzt deswegen wurde die Schmuck-Kommode im vergangenen Jahr mit dem "LignoramaAward" als eines der besten Meisterstücke in Österreich ausgezeichnet. (yr)