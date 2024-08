Platz für Puck, Helm und Schuhe

Das Meisterstück von Elena Schatz, die im Jahrgang 2023/2024 die Meisterklasse für Tischlerei in Hallstatt absolvierte, besteht aus zwei Korpussen, die mit schlichter amerikanischer Nuss furniert und auf Gehrung verleimt sind. Die Nuss spiegelt sich in den Stollen, die die Korpusse halten, wider und rundet somit das Design ab. Da das Möbel der Aufbewahrung von Eishockey-Equipment dienen soll, befinden sich in den Stollen Aluminium-Adern, die die Kufen der Eishockeyschuhe reflektieren sollen und als Eyecatcher einen Kontrast zum Nussholz bilden. Die zarten Stollen sind mit drei Nuten versehen. Für eine zeitlose Oberflächenveredelung wählte Schatz ein farbloses Öl.