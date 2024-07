Zeitlos und persönlich

In ihren ersten Entwurfsgedanken legte Stangl die Philosophie für ihr Meisterstück fest: "Multifunktional, zeitlos und sehr persönlich", sollte es sein und somit "ein Möbel, das ein Leben lang begleitet, Highlights durch die Präsentationsfunktion festhält und in Erinnerung ruft". All diese Anforderungen erfüllt die Vitrine mit ihrem filigranem und schwebendem Design, gepaart mit dem massiven Holz der Zwetschke, das sich farblich und durch seine lebhafte Zeichnung von anderen Hölzern abhebt und für Stangl den Inbegriff "zeitloser Eleganz" darstellt. Zudem spiegelt die Holzauswahl die vielen Zwetschken-Bäume im heimatlichen Garten wider. Die teils extra angefertigten Beschläge sind aus sandgestrahltem Messing. Front, Rückwand und zwei Fächer sind in Weißglas bzw. Bronzeglas ausgeführt und sorgen für einen optimalen viel Lichteinfall auf die in der Vitrine ausgestellten Objekte.