Viele Hersteller*innen von Werkzeugmaschinen sehen sich regelmäßig mit demselben Problem konfrontiert: Die neue Drehmaschine läuft gut, doch bereits wenige Wochen nach der Inbetriebnahme zeigen sich im Arbeitsraum erste Abnutzungsspuren. Scharfe Späne sowie aggressive Kühlschmierstoffe tragen den Lack ab. "Dabei wird der Maschineninnenraum regelrecht blank ‚geschmirgelt und es entstehen im schlimmsten Fall sogar Undichtigkeiten, die einen Ausfall der Anlage auslösen können oder Kunststoffe und spannungsführende Teile beschädigen", erklärt Benjamin Kunimünch, Vertriebsleiter bei der DMT Drehmaschinen GmbH & Co. KG. Da die Anlagen des Lörracher Herstellers in der Regel sehr lange und oftmals unter hoher Last im Einsatz sind, hat das Unternehmen nach einer Lösung gesucht, um die Beschichtung des Maschineninnenraums resistenter gegen Abnutzung zu machen.