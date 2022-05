Wie war nun der Weg von den ersten Konzepten bis hin zum fertigen Produkt und der Markteinführung?

Sandra Stritzl: Prefa hatte vor Jahren bereits ein ähnliches Solarprodukt im Sortiment. Und seither hat uns dieses Thema nicht mehr losgelassen. Der Startschuss fiel dann im Oktober 2019. Wir wollten nicht nur die Produktfamilie erweitern, sondern unseren Kunden vor allem einen zusätzlichen Mehrwert bieten. Wir haben intern ein versiertes Projektteam auf die Beine gestellt und zusätzlich externe Berater mit ins Boot geholt. Unser Anspruch war es, ein dachintegriertes Produkt zu entwickeln, das kompatibel zu Standardprodukten ist und gleichzeitig den Organisationsaufwand für Endkunden und den Verlegeaufwand für Spengler so gering wie möglich hält.

Welche Herausforderungen haben sich bei der Entwicklung gezeigt?

Sandra Stritzl: Die technische Umsetzung war nicht leicht, Stecker und Anschlussdosen waren anfänglich zu groß, insgesamt hätten die Komponenten nicht unter die Dacheindeckung gepasst. Wir haben dann rasch erkannt, dass wir mit Standardkomponenten nicht weiterkommen. Daraufhin haben wir nicht nur unsere eigene Anschlussdose entwickelt, sondern auch unser eigenes Modul konfektioniert. Das Ergebnis war ein gebäudeintegriertes Solarprodukt mit geringer Aufbauhöhe. Das Besondere daran ist, das Modul bildet eine Einheit mit der darunterliegenden Aluminiumplatte und wurde optimal auf unsere bestehenden Produkte abgestimmt. Hierbei haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Neben laufenden Prüfungen gab es auch intensive Abstimmungen mit zukünftigen Kooperationspartnern. Dies betraf das Zubehör, also Stecker, Kleber und weitere elektrotechnische Komponenten, wie auch die Fertigung der Modulproduktion und das Assembling. Außerdem mussten wir uns auch mit den unterschiedlichen Gewerken auseinandersetzen – was dürfen unsere Verlegepartner am Dach überhaupt umsetzen, und was nicht.

Wie ging es dann weiter, wann hielt das Team die ersten Muster in der Hand?

Sandra Stritzl: Die ersten Prototypen gab es dann im März 2020. Hier mussten wir die Geometrien, die Kabelführungen und Weiteres festlegen. Zunächst wäre der Aufwand der Verlegung zu komplex gewesen, also haben wir auch das nochmals einer intensiven Überarbeitung unterzogen. Dann ging es auf einmal Schlag auf Schlag mit immer verfeinerten Prototypen.