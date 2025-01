Einfache Berechnung des Co2-Fußabdrucks

Wie groß ist der CO 2- Fußabdruck einer Werkzeugmaschine? Wer für ein produzierendes Unternehmen den Nachhaltigkeitsbericht erstellen oder Fortschritte bei den Treibhausgasemissionen dokumentieren will, wird diese Frage wohl gleich in die Lieferkette weitergeben. Die Antwort ist nicht leicht: Immerhin besteht eine Werkzeugmaschine schon mal aus mehreren 10.000 Einzelteilen, einschließlich zugekaufter Materialien und Vorprodukte. Es gibt eine riesige Produktvielfalt, die von der kompakten Fräsmaschine für filigrane Uhrwerke bis zur Presse für Flugzeugteile reichen kann: Fast jede Maschine ist ein Unikat. Wie kommt man zu einem Wert, der auch für Wirtschaftsprüfer valide und zudem vergleichbar ist?

„Die CO 2 -Bewertung an sich ist schon komplex“, stellt Prof. Felix Hackelöer vom Institut für Automation und Industrial IT der TH Köln dazu fest, „für Werkzeugmaschinen ist sie sehr komplex“. Hackelöer gehört einer Expert*innengruppe an, die sich auf Initiative des VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) gebildet hat. Die Gruppe stand vor der Aufgabe, so genannte Product Category Rules (PCR) für Werkzeugmaschinen zu entwickeln. Dabei geht es um einen eBrechnungsansatz, mit dessen Hilfe sich der Product Carbon Footprint (PCF), also der CO 2 -Fußabdruck einer Werkzeugmaschine ermitteln lässt. Mit im Team: Fachleute aus sechs VDW-Mitgliedsunternehmen: Chiron, DMG Mori, Grob, Heller, Schuler und United Grinding sowie aus den mit Normung und Standardisierung befassten Fachabteilungen von VDW und VDMA. Ziel sollte es sein, mit einem VDMA-Einheitsblatt eine Richtlinie zu erstellen, die sich im Idealfall bis zur ISO-Norm weiterentwickeln lässt.