Preisverleihung im Mai 2023

Der Gewinner des Swedish Steel Prize erhält ein Zertifikat, eine Statue des Bildhauers Jörg Jeschke, und darf sich über weltweite Berichterstattung freuen. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung zum Swedish Steel Prize spendet SSAB zudem den Betrag von 100.000 Schwedenkronen (rund 9.000 Euro) an wohltätige Zwecke. Der Gewinner des Swedish Steel Prize 2023 wird im Rahmen einer Veranstaltung am 10. und 11. Mai 2023 in Stockholm bekanntgegeben. [gr]