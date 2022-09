Modernes Traditionshandwerk

Seit über 160 Jahren produziert VMzinc Ornamente in einer eigenen Abteilung, welche früher auch unter dem Namen Ateliers d’Art Français bekannt war. Hier werden sowohl Standard- als auch Sonderelemente gefertigt. Die Sonderelemente werden nach Aufmaß eines Originals oder anhand von historischen Bildern rekonstruiert. In der Fertigung treffen dann alte Handwerkskunst und modernste Technik aufeinander. Die Ornamente werden zunächst als dreidimensionales CAD-Modell digitalisiert und dann in sorgfältiger Handarbeit gefertigt. Doch auch bei den Standardelementen, die über einen Katalog erhältlich sind, ist ein Großteil an Handarbeit erforderlich. VMzinc hat dafür viele alte Unterlagen und Formstempel zusammen getragen, um historische Werkstücke originalgetreu reproduzieren zu können.

Die VMzinc Ornament-Abteilung kann auf ein umfangreiches Sortiment von über 300 Modellen zurückgreifen. Es umfasst unter anderem Dachspitzen, Wetterfahnen, Kuppeln, Türme, Ochsenaugen, Dachgauben, glatte und geprägte Profile sowie geprägte Motive und Schindeln. Das gesamte Sortiment ist in walzblankem Zink und in Kupfer erhältlich. [gr]