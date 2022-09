Mit wenigen Handgriffen wird BikeLift an der Wand im Keller, in der Garage oder im Carport montiert. Dank einer komfortablen Liftfunktion wird das Rad schnell und unkompliziert an der Wand befestigt: Hierfür wird das Vorderrad in die Vorrichtung eingehakt. Anschließend wird der Lenker des Rades sanft nach unten gedrückt und der Mechanismus wird aktiviert. Mit hoher Federkraft wird das Fahrrad anschließend nach oben gezogen, sodass das Fahrrad nun sicher fixiert und bei Bedarf zusätzlich versperrbar an der Wand hängt.