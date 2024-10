Laserautomation und neue Packages

Für den Einstieg in die Laser-Automation hat Bystronic die passende Lösung: den Laserschneider ByCut Eco in Kombination mit der Automationslösung ByLoader Flex. Ohne viele Extras ist der Faserlaser ByCut Eco 3015/4020 mit wahlweise 3, 4 oder 6 Kilowatt Laserleistung die richtige Wahl. Der ByLoader Flex ist dazu das ideale Automationssystem für das Blechhandling. Es lassen sich damit auch zwei Lasermaschinen gleichzeitig verwalten.

Bystronic geht für die Zukunft seiner Laserschneidsysteme einen neuen Weg: Die Kunden wählen nicht mehr vordefinierte Maschinen in verschiedenen Klassen mit bereits vorhandenen Features, sondern stellen sich ihr Bystronic Laserschneidsystem nach den Anforderungen ihrer Produktion selbst zusammen.

Die Basis bildet der bewährte ByCut Laserschneider. Darauf werden je nach Anforderung ein Autonomy Package, ein Power Package, ein Dynamic Package, ein Quality Cut Package oder ein Convenience Package gepackt. So erhalten die Kunden genau das, was sie wirklich brauchen. Die Pakete können auch kombiniert werden. Die zur Euroblech gezeigte Laserschneidezelle mit Laser Packages beinhaltet ein komplettes Automationssystem mit dem ByCut 30-Kilowatt-Laserschneider, einem dritten Wechseltisch (Shuttle Table Extension) sowie dem kombinierten Be- und Entladesystem ByTower Compact inklusive Speicherturm.

Nachhaltiges Biegen

Die nächste Generation der Biegetechnik: sauberes und hocheffizientes Biegen von Blechen dank kompakter Masse und elektrischen Antriebs – das ist die neue ByBend Smart E mit ihren cleveren Features. Mit einer Biegeleistung von 350 oder 550 Kilonewton (entspricht einer Presskraft von 35,7 oder 56,1 Tonnen), reduzieren Blechbearbeiter die Zykluszeit in der Produktion. Bei der Nachhaltigkeit punktet die neue ByBend Smart E ebenfalls: ein intelligenter elektrischer Antrieb senkt deutlich den Energieverbrauch.

Software

Mit der BySoft Suite digitalisieren Kunden ihr Blechbearbeitungs-Business von der Angebotserstellung bis zur Auslieferung des Endprodukts. Ob mit einzelnen Modulen für den jeweiligen Anwendungsbereich, den Digital Plans, Digital Solutions oder dem gesamten Paket für die komplette Digitalisierung der Produktion: Die BySoft Suite optimiert und beschleunigt den Blechbearbeitungsprozess. (gw)

Bystronic, Euroblech 2024, Stand 12-A66 / 12-B66