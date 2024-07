Digitale Tools für den Metallbau

Schweißsoftware verhindert teure Fehler

Fehlerhafte Schweißverbindungen verursachen enorme Kosten und wirken sich negativ auf die gesamte Produktivität und Qualität aus. Weld Sequencing ist hier eine wirksame Lösung, um Schweißfehler von Anfang an zu verhindern. WeldCube Navigator hilft dabei sehr. Im Anleitungs-Editor wird die jeweils beste Schweißreihenfolge als Standard festgelegt. Alle Arbeitskräfte (egal ob routiniert oder mit weniger Erfahrung) folgen der strukturierten, einheitlichen Vorgehensweise und erledigen die Schritte korrekt innerhalb definierter Toleranzen. So optimieren Unternehmen ihre Schweißprozesse und reduzieren teuren Ausschuss. Die Schweißfachkraft bekommt am Arbeitsplatz von der WeldCube-Navigator-Software angezeigt, was als Nächstes wie zu tun ist. Auf einem Bildschirm wird jeder Arbeitsschritt eines Bauteils in der richtigen Reihenfolge visuell dargestellt und die Schweißparameter des jeweiligen Jobs sind automatisch eingestellt. Die Arbeitskraft wird stufenweise durch ihre Aufgaben geleitet. So ist es leicht, die korrekte Schweißfolge einzuhalten sowie sicherzustellen, dass die definierten Parameter verwendet werden. Weicht die Arbeitskraft vom Schweißfolgeplan ab, wird sie sofort darauf hingewiesen. Wenn bei Nähten, die als sicherheitsrelevant definiert wurden, eine Abweichung (Grenzwertverletzung) festgestellt wird, kann nicht weiter geschweißt werden, bis die Freigabe durch beispielsweise eine Schweißaufsichtsperson erfolgt. Fehler werden also nicht vervielfältigt oder verschleppt, sondern umgehend korrigiert.