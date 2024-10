Mit Tausenden von Exponaten wird das internationale Angebot in 15 Technologiebereichen für die gesamte Prozesskette der Blechbearbeitung abgebildet. Darunter viele Live-Demos und Produktpremieren. Ein umfassendes Begleitprogramm vermittelt praxisrelevante Einblicke und tieferes Fachwissen, mit gesonderten Themenrundgängen, Fachvorträgen und den Euroblech Awards. „Das Innovationstempo gerade in den Bereichen Automation, Robotik, KI und Internet-of-Things-Anwendungen ist derzeit enorm“, erklärt Evelyn Warwick, Event Director der Euroblech. „Digitale Technologien, Konnektivität und Big Data leisten hier einen entscheidenden Beitrag, da sie mehr Effizienz, Präzision und Echtzeitanpassungen im Produktionsprozess ermöglichen. Die diesjährige Euroblech zeigt auf, wie man diese wegweisenden Technologien optimal für die Produktion einsetzen kann. In diesem Jahr wartet die Messe mit einer Fülle von jungen Unternehmen und Erstausstellern auf. Hier können die Messebesucher von einer kontinuierlich wachsenden Vielfalt an frischen Ideen und Technologien profitieren. Jedes fünfte Unternehmen in den Hallen ist ein neuer Aussteller.