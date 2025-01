Grossteile-Bearbeitung Fahrständer-Fräsmaschine in Betrieb genommen

Fertigungstechnik Von: Redaktion Metall

Die H.P. Kaysser nimmt eine neue Fahrständer-Fräsmaschine von Soraluce in Betrieb. Auf dem Bearbeitungszentrum lassen sich Großteile bis 14 Meter hochgenau bearbeiten. Die Maschine ist Teil der Investitionsoffensive von Kaysser beim Bau eines Kompetenzzentrums für Präzisionszerspanung. Der gesamte Umfang beläuft sich auf rund acht Millionen Euro. So bereitet sich das Unternehmen auf die Zukunft der Zerspanung vor, die immer größere Teile in immer höherer Präzision mit geringeren Toleranzen fordert.