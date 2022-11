Die Innovation liegt in deren intelligenter Regelung. Mit dem patentierten neuen Welding Package "TIG DynamicWire" falle es nun auch Amateuren leicht, perfekte WIG‑Schweißnähte zu ziehen, so Fronius. Die dynamische Drahtregelung wähle stets die richtige Vorschubgeschwindigkeit aus. Der Prozess passe sich der Schweißfachkraft an, nicht umgekehrt.

WIG‑Schweißen ist die Königsklasse der Schweißverfahren und erfordert Geschick und jahrelange Übung. "Mit all den Neuerungen, die wir in die iWave‑Kaltdrahtkomponenten und die passende Softwarelösung gepackt haben, wird WIG‑Schweißen um ein Vielfaches leichter", erklärt Manuel Rumpl, Leiter des strategischen Produktmanagements bei Fronius. Das Schweißsystem regle die optimale Drahtvorschubgeschwindigkeit, und die Fachkraft könne sich ganz auf den Lichtbogen konzentrieren.

Die Leistungsklassen der iWave von 300i bis 500i können zum WIG‑Kaltdrahtsystem aufgerüstet werden. Das Welding Package TIG DynamicWire ist per Softwarefreischaltung sofort einsatzbereit und kann auch bei bestehenden iWave-Systemen nachgerüstet werden.