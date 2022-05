Die Werkzeugmaschine kommt auf Verfahrwege von 700 x 650 x 600 mm und ist mit einem Dreh-Schwenktisch ausgestattet. Durch ihre geringen Abmessungen passt die Acura auch in eine kleine Werkshalle. Das integrierte 80-fach-Werkzeugmagazin kann von vorne über eine Beladetür hauptzeitparallel bestückt werden.

Mit einem Stand-by-Magazin lässt sich die Acura auf bis zu 180 Werkzeugplätze erweitern. Das Bearbeitungszentrum kann auch per Kran beladen werden. Eine Möglichkeit, um Einzelteile oder kleine bis mittlere Serien schnell und ohne Personal zu fertigen, ist die Kombination der Acura 65 mit dem Palettenspeicher Marathon P406 sowie einem Stand-by-Magazin als großem Werkzeugspeicher. Detail am Rande: Eine nette Idee des Unternehmens ist die individuelle Lackierung der Arbeitsraumtüren des Bearbeitungszentrums nach Wunsch des Anwenders, etwa in klassischem Rot, elegantem Weiß, leuchtendem Blau oder neutralem Anthrazit. [gpw]

