heroal erweitert Angebot für digitale Lösungen

heroal hat Anfang Januar 2025 mit Picos ein etabliertes Unternehmen in der Entwicklung und Vermarktung von Software für den Fenster-, Türen- und Fassadenbau sowie für Terrassenüberdachungen und Sonnenschutzlösungen übernommen. „Mit Picos gewinnen wir einen erfahrenen und etablierten Partner, dessen Softwarelösungen seit Jahrzehnten einen wertvollen Beitrag für viele unserer Kunden in der Fenster-, Türen- und Fassaden-Branche leisten. Besonders in herausfordernden Zeiten legen wir großen Wert auf Stabilität und Zuverlässigkeit für unsere Kunden“, sagt Taghleb Yaghi, Leiter Digital Solutions bei heroal. Picos wird weiterhin eigenständig agieren und die Kompetenzen in der Entwicklung von Softwarelösungen gezielt ausbauen. Kunden und Partner profitieren dabei von der Infrastruktur und den Ressourcen der heroal Gruppe. Die Kombination der Kernkompetenzen beider Unternehmen wird Synergien und Mehrwerte für die gemeinsame Kundenbasis schaffen. (gw)