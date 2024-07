Die Einführung von 3M Cubitron 3 Fiber-, Schrupp- und Trennscheiben sowie Gewebeschleifbändern macht Schleifprozesse schneller, effizienter und sicherer. Durch patentrechtlich geschützte Durchbrüche in Schleifkornform und molekularer Bindungstechnologie liefert diese neue Produktreihe sehr hohe Leistung über eine lange Zeit. Dank einer deutlich höheren Schnittgeschwindigkeit können Unternehmen mehr Teile mit weniger Ressourcen bearbeiten, was zu einer erhöhten Produktivität führt. So ist beispielsweise die Schnittgeschwindigkeit der Cubitron 3 Fiberscheibe 1182C bis zu 61 Prozent höher als die des Vorgängerprodukts Cubitron II Fiberscheibe 982C. Und die Scheibe hält auch sehr lange: Mit der Cubitron 3 Fiberscheibe 1182C kann bis zu 34 Prozent mehr Material abgeschliffen werden als mit einer herkömmlichen Fiberscheibe.

Weniger Lärm, weniger Vibrationen

Die Reduzierung von Hand-Arm-Vibrationen und Lärm trägt zum Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen bei und schafft sichere Arbeitsumgebungen. Die Cubitron 3 Trennscheiben verursachen nach Angaben des Herstellers 33 Prozent weniger Hand-Arm-Vibrationen als vergleichbare Produkte. Und die Cubitron 3 Fiberscheiben erzeugen vergleichsweise rund 70 Prozent weniger Lärm. Die Entwicklung der Cubitron 3 Hochleistungs-Schleifmittel erfolgte auch mit Blick auf die zunehmende Automatisierung, was dazu beiträgt, die Effizienz von automatisierten Fertigungsprozessen zu maximieren. Die langlebigen Schleifmittel und umweltfreundlichen Verpackungen entsprechen den Nachhaltigkeitszielen der Branche und tragen zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei. (gw)