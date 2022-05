Sonnenschutz integrierbar

Neu am Markt sind außerdem Systeme, bei denen der rollbare Insektenschutz bereits in der Kassette des Sonnenschutzes integriert ist. Damit werden praktischerweise zwei Lösungen in einem geliefert und montiert. Wer den Insekten- also gleich mit dem Sonnenschutz mitbestellt, kann die beiden Komponenten bezüglich Farbe und Dichtheit gleich perfekt aufeinander abstimmen lassen. Die Systeme sind in jeder RAL-Farbe und für alle Fenstertypen aus PVC, Alu oder Holz erhältlich. Wer sich erst später für den Insektenschutz entscheidet, kann diesen durchaus auch nachrüsten lassen – der Sonnenschutz-Fachhändler*in findet auch hier die individuell beste Lösung.

Zudem sind Produkte aus dem Sonnenschutz-Fachhandel besonders widerstandsfähig. Ihre stranggepressten Aluminiumprofile sind pulverbeschichtet und somit korrosionsfrei. Sie bestehen aus Stahl- oder Fiberglasgewebe. Stahlgewebe sind so robust, dass sie durch kleinere Haustiere wie Katzen oder Nagetiere aus dem Garten nicht ruiniert werden, und Fiberglas wiederum ist mittlerweile meist beinahe unsichtbar und ermöglicht somit den freien Blick nach draußen. Außerdem lassen diese feinen Gewebe viel Licht in die Zimmer, und der verbesserte Luftdurchlass sorgt für effiziente Kühlung und erfrischt das Raumklima.