In knapp zwei Jahren Projektlaufzeit wurden 4.370 Einzelteile in 38 verschiedenen Baugruppen nach Wien geliefert und dort in die Pulte verbaut. Bei der Eröffnung am 12. Jänner 2023 konnten die Abgeordneten somit an ansehnlichen Pulten Platz nehmen, die mit modernster Technik ausgestattet sind. Die Blenden auf der Tischoberfläche sind aus Edelstahl ausgeführt, der Touch-Screen ist in hochwertigem Aluminium gefasst und Mechanik sowie Elektronik finden in einem Edelstahl-Kasten, im Inneren des Tisches, ihren Platz. "Besonders herausfordernd war die Konzipierung des Mechanismus für die Bildschirme, da dieser sehr leise funktionieren und immer wieder exakt bündig schließen muss, wobei die Spaltmaße so klein wie möglich gehalten werden mussten", erklärt Kowe-Geschäftsführer Paul Kobinger. Zudem galt es bei den Blenden die korrekten Krümmungen der jeweiligen Sitzreihe zu berücksichtigen. [gr]