Nachhaltige Kühlsysteme

Hochmoderne Kühlsysteme sorgen für eine energieeffiziente Klimatisierung ohne stromfressende Klimaanlage. So sorgt eine Art Fußbodenheizung und -kühlung für eine konstante Betonkerntemperatur. Zudem sorgen Schwerkraft-Kühlsysteme an den Wänden dafür, dass die Temperatur auf Bearbeitungshöhe konstant bleibt. Eine Wärmepumpe mit 300 Kilowatt liefert die Energie dafür. Gespeist wird sie durch die hauseigene Solaranlage mit 1.450 Kilowatt Peak.

Der ursprünglich als Montagehalle geplante Bau wird somit zu einem Kompetenzzentrum für die hochgenaue Präzisionszerspanung mit engsten Toleranzen. Das Teilespektrum reicht von ganz kleinen Werkstücken bis zu riesigen 14.000 x 2.500 Millimeter. Zurzeit werden nach und nach vorhandene Maschinen umgezogen und neue aufgebaut. Highlight des Maschinenparks ist eine neue Fahrständer-Fräsmaschine von Soraluce für die Großteilebearbeitung. Auf ihr lassen sich Werkstücke bis 14 Meter Länge bearbeiten. „Unsere Kunden übertragen uns immer mehr Wertschöpfung und Verantwortung auch für die Herstellung großer Teile mit größten Anforderungen an Präzision und Toleranz. In der neuen klimastabilen Halle können wir Toleranzen im 1/100stel Millimeter Bereich gewährleisten“, versichert Kaysser.

So fertigen die Schwaben unter anderem große Maschinengrundkörper für die EUV-Lithografie sowie Feeder für einen Verbund von Karosserieteilepressen. Gespeist werden die Maschinen in der Halle durch ein vollautomatisches 50 Meter langes Teilelager von Fastems. Die Vorrüstung der Werkstücke geschieht außerhalb der Maschinen. Das ermöglicht vollautomatische und wirtschaftliche Fräsprozesse ab Losgröße eins.

Vollautomatisch, hochpräzise

Kunden schätzen die große Fertigungstiefe von H.P. Kaysser auch deshalb, weil dadurch viele Logistikkilometer und -zeiten eingespart werden. „Mit dieser nachhaltigsten Investition unserer Firmengeschichte sorgen wir deshalb für erhebliche CO2-Einsparung“, sagt Kaysser abschließend. (gw)