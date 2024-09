Eine zunehmend wichtige Rolle spielen Lochbleche als „Akustikschirm“ zur kontrollierten Lärmreduktion bei Straßen, Brücken, Tunnel, Autobahnen und Flughäfen.

Die große Variantenvielfalt der Lochmuster in Verbindung mit der designorientierten Optik ermöglicht es, effektive Lösungen für die Reduzierung von Lärm zu entwickeln. Lochbleche in Form korrosionsbeständiger Außenbauteile wie Schallschutzwände und Lochblechkassetten eignen sich aufgrund ihrer perforierten Oberflächen sehr gut als Trägermaterial für schallabsorbierende Dämmmaterialien. Auf diese Weise lässt sich das Geräuschaufkommen von störenden Schallquellen an Straßen, Brücken oder Bahntrassen effizient und dauerhaft mindern. Schallschutzwände an den Autobahnen, die Verkleidung von Parkhausfassaden, Lärmschutzlamellen oder die Motorverkleidung von Landmaschinen zählen zu charakteristischen Anwendungen.