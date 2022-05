Mensch & Maschine

Um das Projektgeschäft rund um CNC-Drehteile noch besser an den Bedürfnissen der Abnehmer und Hersteller auszurichten hat sich Laserhub weitere Expertise ins Team geholt. Im Vertrieb als auch in der Koordination des Produzenten-Netzwerkes arbeiten nun auch ehemalige CNC-Dreher, die ihr Know-how in die Produktentwicklung und Kundenberatung einbringen.