Wolfgang Grüb, der vier Jahrzehnte lang an der Spitze des Unternehmens stand, bleibt in beratender Funktion dem Unternehmen verbunden.

Norihito Takahasi, bereits seit Januar 2024 Geschäftsführer bei Lorch, betont: „Wir sind sehr zufrieden mit der bisherigen Zusammenarbeit. Schon nach kurzer Zeit gibt es erste gemeinsame Ergebnisse in der Entwicklung, der Produktion und im Vertrieb."

Jens Gauder, seit 2017 bei Lorch, zuletzt als Sales Director, sagt: „Aufgrund des hohen Fachkräftemangels ist die Automatisierung ein wesentlicher Schwerpunkt, wir werden neue, noch produktivere Schweißanlagen entwickeln, die aber gleichzeitig einfach zu bedienen sind."

Erste Ergebnisse der erfolgreichen Unternehmensfusion sind bereits sichtbar. Im Bereich Automation wurde eine Kompaktschweißzelle vorgestellt, bestehend aus einer Daihen-Roboterzelle und einer Stromquelle von Lorch. Zudem gibt es ein verstärktes Engagement bei spezifischen Kundenlösungen im Cobot Bereich. In Zusammenarbeit mit Femitec (seit 2022 in der Daihen Gruppe) wird das Produktportfolio um individuelle Systemintegrationslösungen in Zukunft deutlich erweitert. Und auch bei der Entwicklung von neuen Schweißanlagen und Schweißprozessen profitiert man vom beiderseitigen großen Technik-Know-how. (gw)