Wie man ohne großen Aufwand in die digital vernetzte Schweißwelt einsteigt, demonstriert Lorch mit seiner internetbasierten Lösung Lorch Connect. Der Clou dieser Lösung liegt im Connect Gateway, das sich einfach an jede Lorch Schweißanlage anschließen lässt und sämtliche Schweißdaten während des Schweißvorgangs wahlweise über WLAN oder eine kabelgebundene Netzwerkverbindung an das Lorch Connect Portal übermittelt. So können Daten dann einfach zur Dokumentation oder Analyse abgerufen werden. [gr]