Messen während des Fertigungsprozesses

Um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden ist das Messen in zukunftsweisenden Fertigungsprozessen zum integralen Bestandteil geworden. Mit dem so genannten "Closed-Loop" Ansatz wird versucht, den Kreislauf zwischen Produktionssystem, Maschine, Mensch und Messtechnik so einfach und effizient wie möglich zu gestalten. Einer der wichtigsten Punkte in diesem Kreislauf ist das Messen während eines Fertigungsprozesses.

Grundlegend kann das Messen in einem Fertigungsprozess in zwei Bereiche aufgeteilt werden:

führt die Bedienperson die Messung und das Messdatenmanagement durch. Beim automatisierten Messen hingegen übernimmt die Maschine das Messen sowie das Messdatenmanagement.

In der heutigen Fertigung ist das manuelle Messen immer noch sehr stark verankert. Doch die innovativen Messtechniken, die sich rasch weiterentwickeln, lösen das manuelle Messen beim Bearbeitungsprozess immer mehr ab. Die Messmittel für manuelles Messen sind im Vergleich kostengünstiger als moderne Messmittel, wie etwa ein Messtaster. Über einen langfristigen Produktionszeitraum sind jedoch innovative Messmittel und -techniken effizienter und kostengünstiger.