Nachhaltiger schweißen mit dem CO2-Fußabdruck im Blick

Ökonomisch ist ökologisch

Gemeinsam mit seinen Kunden will Fronius dort ansetzen, wo CO 2 reduziert werden kann. Hohe Schweißqualität spielt hier eine zentrale Rolle, weil die Materialien so am effizientesten eingesetzt werden, Ressourcenverschwendung durch Ausschuss oder Nacharbeit wird vermieden. Reproduzierbare hochwertige Schweißverbindungen schonen den Geldbeutel und die Umwelt gleichermaßen. Deshalb kann eine Gesamtbetrachtung der Produktion auf Bauteilebene (TCOP – total cost of production) viel bewirken. Fronius hat auch sehr einfach zu implementierende Lösungen parat, wie zum Beispiel den digitalen Gas-Controller Opt/i Gas, mit dem sich durchschnittlich rund 40 Prozent Schutzgas einsparen lassen. Bei vielen kurzen Nähten ist das Einsparpotenzial sogar noch höher.